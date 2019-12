Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Schwelm (ots)

Am Donnerstag fuhr ein 63-Jähriger mit seinem Opel auf der Kaiserstraße in Richtung Viktoriastraße. An der Kreuzung zur Bahnhofstraße fuhr er trotz Rotlicht zeigender Ampel in den dortigen Kreuzungsbereich und stieß hier mit dem Toyota einer 49-Jährigen zusammen, die von rechts auf der Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt fuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Opel gegen einen auf der Viktoriastraße stehenden VW Caddy geschleudert. Der 63-jährige Opelfahrer sowie die 49-jährige Fahrerin des Toyotas verletzten sich leicht und wurden mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch die 41-jährige Beifahrerin in dem Caddy verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht, benötigte jedoch keine sofortige ärztliche Behandlung.

