Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Bei Unfall mit Alkohol aufgefallen

Schwelm (ots)

Am Donnerstagmittag hielt ein 40-Jähriger mit seinem Pkw verkehrsbedingt an einer roten Ampel an der Kaiserstraße zur Kreuzung Hauptstraße. Eine 51-jährige Ennepetalerin fuhr mit ihrem Honda auf den Pkw des 40-Jährigen auf. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die 51-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Sie wurde zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt.

