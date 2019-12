Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alleinunfall mit Totalschaden und einer leichtverletzten Frau auf der L 11

53909 Zülpich (ots)

Zu einem Alleinunfall auf der Landstraße 11 zwischen Zülpich-Enzen und Schwerfen kam es am Montagmorgen, gegen 10.50 Uhr. Eine 59jährige Frau aus Mechernich befuhr mit ihrem Kleinwagen die Landstraße aus Richtung Enzen in Richtung Schwerfen. Als ihr ein Auto entgegen gekommen kam, habe sie wegen der geringen Fahrbahnbreite weit nach rechts gesteuert und ist dabei über den Fahrbahnrand hinaus geraten. Sie habe im Gegenlenken anschließend die Kontrolle über ihren PKW verloren. Nachdem sie links einen Baum touchierte, hat sie sich danach mehrfach überschlagen und blieb auf einem Feld liegen. Die Frau verletzte sich glücklicherweise nur leicht am Knie und wurde nach notärztlicher Sichtung zur ambulanten Behandlung mit einem RTW ins Krankenhaus nach Euskirchen verbracht. Der totalbeschädigte PKW wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell