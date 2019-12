Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Versuchter Einbruch

Schwelm (ots)

Am Samstag versuchten Unbekannte zwischen 14:30 Uhr und 23:00 Uhr eine Balkontür eines Mehrfamilienhauses an der Potthoffstraße aufzubrechen. Die Wohnung liegt im 1.Obergeschoss des Hauses. Die Täter versuchten die Tür aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Sie ließen von ihrem Vorhaben ab.

