Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Kupferdiebe waren aktiv

Hattingen (ots)

In der Zeit von Freitag bis Samstag suchten Metalldiebe eine Halle an der Gottwaldstraße auf und machten sich dort an einem Gastank zu schaffen. Sie drehten die Gaszufuhr ab und durchtrennten ein Kupferrohr, das zur Heizungsanlage führt. Das Rohr mit etwa 1,5 cm Durchmesser nahmen die Diebe mit.

