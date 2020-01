Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Pkw-Aufbrüche; Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft; Mehrere Zigarettenautomaten gestohlen; Schrott-Auto aus dem Verkehr gezogen; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Lenker eines maroden Pkw verursacht Verkehrsunfall

Der marode Zustand eines Pkw ist vermutlich die Ursache für einen Auffahrunfall am Donnerstagmittag gewesen. Ein 40-Jähriger war mit seinem 1er BMW auf der Alteburgstraße von der B 312 herkommend unterwegs. Vor der Einmündung Friedrich-Ebert-Straße musste er vor einer roten Ampel anhalten. Ein nachfolgender 21 Jahre alten Fahrer eines VW up! fuhr ins Heck des stehenden BMW. Der 40-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und musste zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Vorsorglich wurde seine knapp zwei Jahre alte Tochter, die zum Unfallzeitpunkt ordnungsgemäß gesichert im Kindersitz auf der Rückbank saß, ebenfalls vom Rettungsdienst mitgenommen. Die Kleine blieb glücklicherweise außer einem gehörigen Schrecken unverletzt. Der Unfallverursacher gab an, dass er aufgrund eines technischen Defekts nicht abbremsen konnte. Da sich der Lieferwagen in einem äußerlich desolaten Zustand befand, die Handbremse ohne Funktion und die Hauptuntersuchung abgelaufen war, wurde der Pkw sichergestellt, um ihn einem Gutachter zuzuführen. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 6.000 Euro. (ms)

Reutlingen (RT): Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft

Zu einer heftigen Auseinandersetzung zweier Bewohner ist es am Donnerstagmittag in einer Flüchtlingsunterkunft in der Ringelbachstraße gekommen. Kurz vor 14 Uhr gerieten ein 34-jähriger Gambier und ein 31 Jahre alter Afghane in Streit. Dieser eskalierte und der Ältere ging mit einem Messer auf seinen Kontrahenten los. Im Laufe der Auseinandersetzung stürzte der 31-Jährige zu Boden, wo ihn der Gambier noch mit seinem Gürtel verletzte. Der Hausmeister der Unterkunft bekam die Auseinandersetzung mit, trennte die Streithähne und nahm dem 34-Jährigen das Messer ab. Im Anschluss informierte er die Polizei. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen, die vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden konnten. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (ms)

Römerstein (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Glücklicherweise unverletzt hat eine Autofahrerin am Donnerstagabend einen Verkehrsunfall auf der B 28 überstanden. Die 22-Jährige fuhr gegen 18.50 Uhr mit ihrem Suzuki Swift von Zainingen kommend in Richtung Böhringen. Kurz nach dem Ortsende von Zainingen geriet der Wagen aufgrund einer kurzen Unaufmerksamkeit nach rechts ins Bankett. Beim abrupten Gegenlenken kam der Wagen zunächst ins Schleudern und anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw touchierte einen kleinen Baum und einen Leitpfosten, bevor er auf die rechte Fahrzeugseite kippte und im Straßengraben zum Liegen kam. Mit wirtschaftlichem Totalschaden in Höhe von rund 2.500 Euro wurde der Wagen von einem Abschleppunternehmen geborgen. (ak)

Metzingen (RT): Bei Sturz von Fahrrad schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein gestürzter Radfahrer am Donnerstagmittag in eine Klinik eingeliefert werden. Der 81-Jährige war um 14 Uhr mit seinem Fahrrad in der Straße Am Eisteich beim Herunterfahren vom Gehweg zu Fall gekommen. Der Rettungsdienst brachte den Senior ins Krankenhaus. (ms)

Nürtingen (ES): Radfahrer verunglückt

Nach einem Sturz mit seinem Pedelec musste ein 69-Jähriger am Donnerstagvormittag in eine Klinik eingeliefert werden. Der Mann war kurz vor 9.30 Uhr mit seinem Rad die Hindenburgstraße talwärts gefahren. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er in einer Rechtskurve vor der Hochwiesenstraße die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer auf die Fahrbahn. Der zufällig vorbeikommende Rettungsdienst nahm sich des unter anderem am Kopf verletzten Verunglückten, der ohne Helm unterwegs gewesen war, unverzüglich an und brachte ihn in eine Klinik. (ak)

Filderstadt-Plattenhardt (ES): Fußgänger übersehen

Erheblich verletzt wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend am Kreisverkehr Schulstraße / Osttangente ereignet hat. Ein 56-Jähriger war gegen 17.45 Uhr mit seinem 2er BMW von der Schulstraße herkommend im Kreisverkehr unterwegs. Als er diesen nach rechts in Richtung Freizeitbad verlassen wollte, übersah er den Fußgänger, der zu diesem Zeitpunkt die Osttangente auf dem Fußgängerüberweg überqueren wollte und sich bereits auf der Fahrbahn befand. Der 35-Jährige wurde vom Fahrzeug erfasst und zu Boden gestoßen. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. (cw)

Esslingen (ES): Schrottauto aus dem Verkehr gezogen

Durch seinen röhrenden Auspuff ist am frühen Freitagmorgen auf der B 10 ein 34-Jähriger mit seinem E-Klasse Mercedes einer Streife der Verkehrspolizei aufgefallen. Die Spezialisten lotsten den in Richtung Göppingen fahrenden Wagen an der Ausfahrt Pliensauvorstadt von der Bundesstraße, um ihn näher in Augenschein zu nehmen. Dabei fiel den Beamten nicht nur auf, dass beide Endtöpfe der Auspuffanlage abgeschnitten und ausgebaut waren. Zudem hatten die Reifen zu wenig Profil und waren teilweise bis auf das Gewebe hinunter abgefahren. Außerdem waren die lichttechnischen Einrichtungen unzulässig manipuliert worden. Der Wagen wurde anschließend einem technischen Sachverständigen vorgeführt. Dieser stellte zahlreiche weitere Mängel wie verschlissene Bremsscheiben, fehlende Radschrauben, beschädigte Spurstangen, Traggelenke und Achsaufhängungen, sowie einen undichten Tank fest. Der Wagen wurde noch an Ort und Stelle aus dem Verkehr gezogen, die Kennzeichen und der Fahrzeugschein eingezogen. (cw)

Esslingen (ES): Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Donnerstagnachmittag auf der Ulmer Straße ereignet. Eine 44-Jährige war um 17.30 Uhr mit ihrem Seat Leon in Richtung Adenauerbrücke unterwegs. Aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit bemerkte die Frau zu spät, dass mehrere Fahrzeuge vor einer roten Ampel anhalten mussten. Sie prallte gegen die Mercedes B-Klasse eines 68 Jahre alten Mannes, die noch gegen den davorstehenden Opel Astra eines 39-Jährigen geschoben wurde. Der Mercedes-Lenker sowie seine 63 Jahre alte Beifahrerin klagten im Anschluss über leichte Schmerzen, benötigten jedoch keinen Rettungsdienst. Das Auto der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 15.000 Euro. (ms)

Bissingen/Weilheim (ES): Mehrere Zigarettenautomaten gestohlen und leergeräumt (Zeugenaufruf)

Drei Zigarettenautomaten sind im Laufe der Woche gewaltsam von Gebäudewänden entfernt und im Anschluss auf abgelegenen Parkplätzen beziehungsweise Feldwegen aufgebrochen worden. Eine Joggerin entdeckte am Donnerstagmittag einen aufgebrochenen Automaten an einem Waldweg bei der Hepsisauer Steige oberhalb von Weilheim. Ermittlungen ergaben, dass dieser vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag von der Fassade einer Gaststätte in der Weilheimer Hauptstraße gestohlen worden war. In derselben Nacht war zudem ein Zigarettenautomat von einem alten Bauernhaus in Weilheim und einer Scheune im Bissinger Ortsteil Ochsenwang entwendet worden. Diese wurden im Bereich eines Wiesenwegs am Nordhang der Limburg sowie am Ende des Wanderparkplatzes Breitenstein gefunden. Sämtliche Automaten waren komplett leergeräumt. Es wurde Bargeld und Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Der Polizeiposten Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07023/900520 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Tübingen (TÜ): In Friseursalon eingebrochen

In ein Friseurgeschäft in der Eberhardstraße ist ein unbekannter Einbrecher in der Nacht zum Freitag eingestiegen. Zwischen 0.30 Uhr und 6.30 Uhr schlug er eine Scheibe ein und kletterte durch das Fenster in den Salon. Mit den Trinkgelddosen der Mitarbeiter verließ der Eindringling den Tatort wieder durch das Fenster. Täterhinweise liegen nicht vor. (ak)

Tübingen (TÜ): Pkw gegen Motorrad

Ein 63-jähriger Motorradfahrer musste nach einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in der Wilhelmstraße mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein 20-jähriger Audi-Fahrer befuhr gegen 8.15 Uhr die Wilhelmstraße auf der rechten der beiden Geradeausspuren stadtauswärts. Beim Fahrstreifenwechsel nach links übersah er den Kawasaki-Fahrer. Der Audi streifte das Motorrad, worauf der Biker auf die Fahrbahn stürzte. Sein Zweirad rutschte nach links von der Fahrbahn und prallte dort noch gegen einen Laternenmast. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur Behandlung in eine Unfallklinik. Seine Maschine wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. (ak)

Tübingen (TÜ): Gelegenheit macht Diebe - Mehrere Pkw-Aufbrüche diese Woche

Ein oder mehrere Täter haben im Laufe der Woche Geldbeutel oder Handtaschen, die sichtbar in Fahrzeugen lagen, gestohlen. Bislang wurden bei der Tübinger Polizei vier Pkw-Aufbrüche seit Sonntag angezeigt worden. Der letzte Fall ereignete sich am Donnerstagmittag, kurz vor 12 Uhr, in der Gartenstraße. Ein Zeuge hörte das Klirren von zerberstendem Glas und entdeckte beim Nachschauen, dass an einem Auto die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen war. Aus dem Wagen fehlte ein Geldbeutel, der im Fußraum des Beifahrersitzes gelegen hatte. In der Geldbörse befanden sich Bargeld und persönliche Papiere im Wert von mehreren hundert Euro. Einen Täter konnte der Zeuge nicht mehr sehen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang:

Wertgegenstände sollten niemals in einem Fahrzeug zurückgelassen werden. Auch von außen sichtbar abgelegte Taschen locken Langfinger an. Es dauert nur wenige Sekunden, die Scheibe eines Fahrzeugs einzuschlagen, sich die Tasche oder den Geldbeutel zu schnappen und davonzurennen. (ms)

Bisingen (ZAK): Unfall mit vier Fahrzeugen

Ein Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen hat sich am Donnerstag, gegen 14.40 Uhr, auf der B 463 ereignet. Ein 52-Jähriger befuhr mit einem VW Passat die Bundesstraße von Haigerloch herkommend in Richtung Bisingen. Da er nach links zu einer Gaststätte abbiegen wollte, verringerte er seine Geschwindigkeit und kündigte dies mit dem Blinker an. Der nachfolgende, 30 Jahre alte Lenker eines Sattelzuges bemerkte dies zu spät und fuhr trotz einer Vollbremsung gegen den Pkw. Ein ihm hinterherfahrender, 48-jähriger Lenker eines Sprinters konnte gerade noch mit seinem Lieferwagen anhalten. Dem dahinterfahrenden, 55 Jahre alten Ford-Lenker reichte es nicht mehr abzubremsen und er krachte mit seinem S-Max mit Wucht ins Heck des Sprinters, der daraufhin noch gegen den Auflieger des Sattelzugs geschoben wurde. Der 55-Jährige musste im Anschluss mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Es wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es auf der B 463 zu Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr musste einspurig vorbeigeleitet werden. Kurz vor 17.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt. (ms)

Burladingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend im Kreisverkehr Josef-Mayer-Straße / Im Wasen ereignet hat. Ein 33-Jahre alter Fahrer eines VW Polo war gegen 19.30 Uhr auf der Josef-Mayer-Straße in Richtung Gauselfingen unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr missachtete er die Vorfahrt einer 33-Jährigen, die sich bereits mit ihrem Smart im Kreisverkehr befand und aus diesem in Richtung der Straße Im Wasen ausfahren wollte. Bei der nachfolgenden Kollision wurde beide Fahrzeuglenker leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 6.000 Euro geschätzt. (cw)

