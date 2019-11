Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Wer kennt diesen Mann?

Lippstadt (ots)

Am 04. Juni diesen Jahres hielt sich eine 25-jährige Lippstädterin im Geschäft Backwerk in Lippstadt auf. Über ihrem Arm trug sie einen Fahrradkorb, in dem sich ihr Handy Samsung Galaxy S8 befand. Der unbekannte Tatverdächtige näherte sich der Geschädigten von hinten und entwendete das Handy. Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen machen? Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

