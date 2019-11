Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Neuer Leiter des Bezirksdienst

Lippstadt (ots)

Polizeihauptkommissar Holger Luck leitet seit kurzem den Bezirksdienst der Polizeiwache in Lippstadt. Sein Vorgänger Michael Linnebur wechselte vor kurzem zur Leitstelle der Polizei nach Soest. 52-jährige Luck ist in Lippstadt nicht ganz unbekannt. Er war bereits von 2014 bis 2015 auf der Lippstädter Wache eingesetzt. Der Lippetaler war in den letzten vier Jahren als Dienstgruppenleiter auf der Polizeiwache in Werl. Dort vertrat er auch den Wachleiter. Die Wachleiter-Vertretung wird er auch in Lippstadt war nehmen. Als Leiter des Bezirks und Schwerpunkdienstes lenkt er die Geschicke von 11 weiteren Kollegen. (lü)

