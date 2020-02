Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Flüchtender PKW-Fahrer gestellt

Morbach (ots)

Am Samstag, dem 01.02.2020, gg. 02:14 Uhr konnte in Thalfang ein 39-jähriger PKW-Fahrer gestellt werden, der sich durch eine rücksichtlose und sehr schnelle Fahrweise einer Polizeikontrolle entziehen wollte. Eine Überprüfung des Fahrers ergab, dass dieser keinen Führerschein hat und unter Rauschmitteleinwirkung stand. Zudem wurden in seinem Fahrzeug Einbruchswerkzeuge und ein größerer Bargeldbetrag aufgefunden, der aus einem Einbruch stammen könnte.

