Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schlägerei in Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

Am Sonntag, den 02.02.2020 kam es in der Zeit zwischen 05:00 Uhr und 05:30 Uhr auf dem Parkplatz zwischen der Diskothek Carneby und der Stahltreppe zur alten Post-Filiale zu einer Schlägerei an der vermutlich mehrere Personen beteiligt waren. Dabei wurden zwei 20- und 31-jährige Männer aus Birkenfeld so heftig verletzt, dass sie mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus Birkenfeld eingeliefert werden mussten. Da zum Hergang der Geschehnisse unterschiedliche Angaben gemacht wurden, bittet die Polizeiinspektion Birkenfeld die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Tat. Hierbei wäre für die ermittelnden Beamten von Bedeutung, ob Gäste der Diskothek Carneby Streitigkeiten oder Auseinandersetzungen zwischen Personen innerhalb und außerhalb der Diskothek wahrgenommen oder Beobachtungen zum eigentlichen Tathergang gemacht haben. Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 06782/991-0 an die Polizeiinspektion Birkenfeld gerichtet werden.

