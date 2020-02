Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Idar-Oberstein (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß in der Nacht vom Freitag, 30.01.2020 auf Samstag 31.01.2020 in der Algenrodter Straße in Idar-Oberstein mit seinem Fahrzeug gegen ein, am Fahrbahn parkenden PKW. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen.

