Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nach Unfallflucht in Idar-Oberstein wird gelber PKW gesucht

Idar-Oberstein (ots)

Am 02.02.2020 kam es im Zeitraum von 10:20 Uhr - 12:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Dr.-Liesegang-Straße in Idar-Oberstein. Der Geschädigte stellte seinen schwarzen Audi auf einem Parkplatz ab und verließ die Örtlichkeit. Als er später wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Unfallschaden mit gelben Lackanhaftungen auf der Beifahrerseite fest. Der Audi wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken von einem gelben Fahrzeug beschädigt, welches im Anschluss die Örtlichkeit unerlaubt verlassen hat. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781/561-0 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein



Telefon: 06781/561-0

www.polizei.rlp.de/



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell