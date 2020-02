Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Konz, Kauflandparkhaus

Konz (ots)

Pkw auf Parkdeck des Kauflandes beschädigt

Konz. Am Samstag, 01.02.2020, im Zeitraum zwischen 11.00-13.00 Uhr, wurde ein auf dem 1. Parkdeck des KAUFLANDES in Konz geparkter blauer Pkw Mazda CX5 am rechten Heckbereich beschädigt. Das Verursacherfahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Saarburg, Tel.: 06581/9155-0, zu melden.

Polizeiinspektion Saarburg

Brückenstraße 10

54439 Saarburg



Telefon: 06581-91550

www.polizei.rlp.de



