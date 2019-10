Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Einbruch in Schreibwarenladen

Pforzheim (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum von Mittwoch, 23.10.19, 21.00 Uhr bis Donnerstag, 24.10.19, 09.00 Uhr, in die Geschäftsräume eines Schreibwarenladens in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße eingebrochen und haben dabei Bargeld in Höhe von 270 Euro entwendet.

Nach bisherigen Kenntnissen verschafften sich die Einbrecher Zugang in den Laden, in dem sie die Eingangstür aufhebelten. Im Innern der Räume wurden Schubladen aus den Tresen gerissen und durchwühlt. Die Täter verließen mitsamt der Registrierkasse den Laden, die Höhe des Sachschadens ist noch offen.

Wer Hinweise geben kann oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter Tel. 07231/186-3311 in Verbindung zu setzen.

