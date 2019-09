Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld: Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld(hoe) Am Donnerstagabend, 05.09.2019, zwischen 20:30 und 22:00 Uhr, streifte ein bisher unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren einen geparkten VW Golf, der in Alfeld, Ziegelmasch 10, am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro geht zu Lasten einer 28-jährigen Alfelderin. Beim verursachenden Fahrzeug dürfte es sich um einen weißen oder zumindest hellen Kleintransporter gehandelt haben. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem PK Alfeld unter der Telefonnummer 05181/9116-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim



Telefon: 05181/9116-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell