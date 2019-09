Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Bäckereieinbruch in Himmelsthür

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM -(jpm)In der Nacht zum 05.09.2019 brachen unbekannte Täter in eine Bäckerei in der Straße An der Pauluskirche in Hildesheim ein. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand wurde offenbar nichts entwendet.

Den polizeilichen Ermittlungen zufolge ereignete sich die Tat zwischen 01:00 Uhr und 01:30 Uhr. Die unbekannten Täter verschafften sich wahrscheinlich durch die Ausübung körperlicher Gewalt auf eine elektronische Glasschiebetür Zutritt in die Bäckerei.

Die Polizei rückte nach Bekanntwerden des Einbruchs umgehend mit mehreren Streifenwagen aus. Die Beamten waren innerhalb kürzester Zeit am Tatort. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die Täter allerdings nicht mehr im Objekt. Jedoch wurden durch die eingesetzten Kräfte im unmittelbaren Nahbereich drei augenscheinlich männliche Personen mit Fahrrädern gesichtet. Nach Ansprache ergriffen diese sofort die Flucht und konnten im Rahmen einer anschließenden Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den drei Fahrradfahrern geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

