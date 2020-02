Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugen und Geschädigte nach Auseinandersetzung gesucht

Trier, Lorenz-Kellner-Straße (ots)

Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten im Bereich Lorenz-Kellner-Straße/Bollwerkstraße sucht die Polizeiinspektion Trier Zeugen und Geschädigte. Nach ersten Ermittlungen soll es am Samstagmorgen, gegen 05.15 Uhr, zu einem Streit mit ca. 10 beteiligten Personen gekommen sein. Im Verlauf der dann einsetzenden körperlichen Auseinandersetzung soll mindestens ein Beteiligter ein großes Messer in der Hand gehalten haben und hätte damit andere Personen eingeschüchtert und bedroht. Beim Eintreffen der Streifen hatten bereits einige Beteiligte die Einsatzörtlichkeit verlassen. Zwei Personen wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Polizei Trier ermittelt wegen Körperverletzung und Bedrohung. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

