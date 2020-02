Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Hakenkreuz auf Bürgersteig

Hermeskeil (ots)

Am Freitag, 31.01.2020, zwischen 06:00 Uhr und 11:30 Uhr wurde durch Unbekannte in Hermeskeil der Bürgersteig an der Straße Zum Ringgraben/ Ecke Rektor-Bach-Straße mit einem Hakenkreuz beschmiert. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil, Tel. 06503/91510 oder per Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

