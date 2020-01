Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht, Zeigen gesucht

Schweich (ots)

Am Freitag, 31.01.2020, ereignete sich gegen 12:40 Uhr in Schweich, Bernhard-Becker-Straße, Höhe Einmündung Im Pöhlen, ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine PKW Fahrerin befuhr mit ihrem grauen Pkw Skoda Fabia die Bernhard-Becker-Straße in Richtung Verkehrskreisel Brückenstraße, als plötzlich unmittelbar vor ihr ein älterer heller Pkw Mercedes, gefahren von einem älteren Herrn mit Schirmmütze, aus der Straße Im Pöhlen nach links, ebenfalls in Richtung Brückenstraße, abbog. Die junge Frau war gezwungen, scharf abzubremsen und nach rechts auszuweichen. Es kam jedoch offensichtlich zu einer leichten Berührung mit dem abbiegenden Mercedes, wobei am Pkw der jungen Frau leichter Sachschaden entstand. Der Mercedes entfernte sich in Richtung Brückenstraße, eventuell hat der Fahrer die Berührung mit dem anderen Pkw nicht wahrgenommen. Die Polizei Schweich bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06502/91570 oder Email pischweich@polizei.rlp.de., insbesondere wird der Fahrer des abbiegenden Pkw Mercedes gebeten, sich zu melden oder ein auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite stehender Verkehrsteilnehmer, der den Vorgang gesehen haben müsste.

