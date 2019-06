Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: PKW ausgeschlachtet

55450 Langenlonsheim, Kloningerspark (ots)

Zwischen dem 02.06.2019 und dem 10.06.2019 haben sich in Langenlonsheim, in Schwimmbadnähe, Langfinger an einem PKW zu schaffen gemacht. Unbekannte schlugen nahezu alle Scheiben des VW ein und verwüsteten den Kleinwagen. Aus dem Innenraum wurden mehrere elektronische Geräte, wie Radio, Boxen und Verstärker entwendet. Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Bad Kreuznach (Tel. 0671/8811-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-100

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell