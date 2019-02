Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Auffahrunfall mit einem Verletzten

Recklinghausen (ots)

Bei einem Auffahrunfall an der Leveringhäuser Straße ist am Dienstag um 09.55 h ein 66-jähriger Waltroper leicht verletzt worden. Er fuhr mit seinem Auto auf der Leveringhäuser Straße und musste bremsen, weil vor ihm eine 33-Jährige aus Castrop-Rauxel mit ihrem Wagen in eine Einfahrt einbiegen wollte und langsamer wurde. Eine hinter dem 66-Jährigen fahrende 28-Jährige Castrop-Rauxelerin erkannte das zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf den Wagen des Waltropers auf. Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 9000 Euro geschätzt.

