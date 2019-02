Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro blieb ein geparkter, brauner Mercedes (V-Klasse) nach einer Unfallflucht zurück. Gegen 10.00 h rangierte ein weißer Kleinwagen neben dem geparkten Mercedes, später wurde der Schaden entdeckt. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet.

Gladbeck:

Auf der Berliner Straße ist ein unbekanntes Fahrzeug gegen das Tor der Feuerwehr-Fahrzeughalle gefahren. Der Verursacher ist anschließend geflüchtet. Der Schaden am Tor wird auf 3.000 Euro geschätzt. Die Unfallflucht wurde am Montagabend angezeigt, die Tat selbst kann aber schon ein paar Tage her sein.

Marl:

Auf einem Krankenhaus-Parkplatz an der Hervester Straße wurde am Montag, zwischen 13 Uhr und 20.30 Uhr, ein schwarzer Peugeot 206 angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist weggefahren, ohne sich um den Schaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Bei der Unfallflucht wurde die linke Fahrzeugseite verkratzt.

Oer-Erkenschwick:

Auf dem Kirmesplatz am Schillerpark hat ein Unbekannter einen schwarzen Ford Fiesta angefahren. Der Schaden am hinteren linken Teil der Stoßstange wird auf 1.000 Euro geschätzt. Der Verursacher ist geflüchtet. Die Unfallflucht wurde am Montagmittag festgestellt, kann aber schon in den vergangenen Tagen passiert sein.

Hinweise zu den Unfallfluchten nehmen die Verkehrskommissariate in Herten und Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

