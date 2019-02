Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Kleintransporter von der Burgstraße gestohlen

Recklinghausen (ots)

Heute, in der Zeit von 3 bis 3.30 Uhr, stahlen unbekannte Täter ein auf Burgstraße geparktes Firmenfahrzeug, einen weißen Mercedes Sprinter, mit Bottroper Kennzeichen. Auf der Heckklappe befindet sich in blauer Schrift der Aufdruck "Kanalbau". Der Kleintransporter war in einer Hofeinfahrt eines Wohnhauses geparkt. Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

