POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 18.02.2019

1. Einbruch in Pfarramt, Limburg, Domplatz, Sonntag, 17.02.2019, 18.15 Uhr bis 20.30 Uhr

(si)Am Sonntagabend wurde ein Pfarrhaus am Domplatz in Limburg von Einbrechern heimgesucht. Die Unbekannten näherten sich über den Garten der Hintertür des Gebäudes, hebelten diese auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Von dort nahmen sie dann einen Tresor an sich und flüchteten mit diesem in Richtung Domplatz. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Mehrere BMW von Autoaufbrechern heimgesucht, Brechen-Oberbrechen, Brückenstraße und Bad Camberg-Erbach, Horstweg, Donnerstag, 14.02.2019, 23.00 Uhr bis Samstag, 16.02.2019, 06.30 Uhr

(si)Auf Fahrzeuge der Marke BMW hatten es Autoaufbrecher im Laufe der letzten Tage in Bad Camberg und Brechen abgesehen. Zwischen Donnerstagabend und Freitagabend machten sich die Unbekannten im Horstweg in Erbach an einem schwarzen 6er BMW zu schaffen und demontierten den Tacho sowie das Lenkrad des Pkw. In Oberbrechen schlugen die Täter in der Brückenstraße zu. Hier beschädigten die Unbekannten die Dreiecksscheibe eines grauen 3er BMW und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum sowohl das Lenkrad, als auch ein fest eingebautes Navigationssystem. In beiden Fällen wird der entstandene Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Mehrere Gartenhütten in Kleingartenanlage aufgebrochen, Elz, Bahnhofstraße und Mühlstraße, Donnerstag, 14.02.2019, 19.30 Uhr bis Sonntag, 17.02.2019, 09.00Uhr

(si)Zwischen Donnertagabend und Sonntagmorgen haben Einbrecher in einer Kleingartenanlage im Bereich der Bahnhofstraße und Mühlstraße in Elz zugeschlagen. Von den unbekannten Tätern wurden mehrere Gartenhütten aufgebrochen und diese nach Wertgegenständen durchsucht. Dabei verursachten die Unbekannten einen Sachschaden in Höhe von mindestens 1.500 Euro und entwendeten bei einem, der bisher drei angezeigten Einbrüche, einen Akkuschrauber sowie einen Benzinkanister. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

4. Gebäude von Gemeindeverwaltung beschädigt, Beselich-Obertiefenbach, Steinbacher Straße, Donnerstag, 14.02.2019, 19.00 Uhr bis Freitag, 15.02.2019, 07.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte am Gebäude der Gemeindeverwaltung in der Steinbacher Straße in Obertiefenbach einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht. Die Vandalen beschädigten den Briefkasten des Gebäudes und zündelten im Bereich der Klingelanlage, sowie des elektrischen Schlosses der Eingangstür. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

5. Kennzeichendiebe in Elz unterwegs, Elz, Diersteiner Straße Sudetenstraße und Onesimastraße, Samstag, 16.02.2019, 17.00 Uhr bis Sonntag, 17.02.2019, 13.00 Uhr

(si)Auf das hintere Kennzeichen mehrerer Pkw hatten es Diebe zwischen Samstag und Sonntag in Elz abgesehen. Sowohl in der Diersteiner Straße, als auch in der Sudetenstraße waren Fahrzeuge der Marek Audi von den Diebstählen betroffen und in der Onesimastraße entfernten die Diebe das Kennzeichen von einem geparkten Peugeot. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

6. 44-jähriger E-Bike-Fahrer gestürzt - mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen, Elbtal-Mühlbach, Frickhofener Straße, Sonntag, 17.02.2019, 15.45 Uhr

(si)Am Sonntagnachmittag wurde ein 44-jähriger Mann bei einem Sturz mit seinem E-Bike so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der 44 Jahre alte Mann kam aus Richtung "Burg Waldmannshausen" und befuhr die Frickhofener Straße in Fahrtrichtung eines Radweges nach Langendernbach, als er augenscheinlich die Kontrolle über sein Zweirad verlor und zu Boden stürzte. Bei dem Sturz verletzte sich der Mann so schwer im Gesicht, dass er zur Behandlung in eine Klinik geflogen werden musste. Der entstandene Sachschaden an dem E-Bike wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

7. Fahrradfahrer stürzt nach Zusammenstoß mit Pkw, Landesstraße 3063, zwischen Aumenau und Villmar, Sonntag, 17.02.2019, 15.00 Uhr

(si)Am Sonntagmittag wurde ein 47 Jahre alter Fahrradfahrer auf der Landesstraße 3063 zwischen Aumenau und Villmar bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt. Der 47 Jahre alte Mann befuhr mit seinem Rennrad die Landesstraße in Fahrtrichtung Villmar, als ein vorbeifahrender Opel Insignia den 47-Jährigen streifte und der Fahrradfahrer dabei zu Boden stürzte. Aufgrund seiner erlittenen Verletzungen musste der 47-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

