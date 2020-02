Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an einem Pkw

Merschbach (ots)

In der Nacht vom 30.01.2020 auf den 31.01.2020 wurde in der Ortsstraße in Merschbach die Beifahrerseite eines dort geparkten PKW von einem bislang unbekannten Täter zerkratzt. Der dabei entstandene Sachschaden, welcher womöglich durch einen spitzen Gegenstand entstanden sein könnte, beläuft sich im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Morbach oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

