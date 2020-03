Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck) Verkehrsunfall mit Sachschaden (11.03.2020)

Neuhausen ob Eck (ots)

Einen Totalschaden erlitt ein Skoda Fabia am Mittwochvormittag gegen 08.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Meßkircher Straße auf Höhe der sich dort befindlichen Bäckereifiliale. Der 28-jährige Lenker des Pkw geriet aufgrund eines Fahrfehlers ins Schleudern, verlor die Kontrolle über seinen Pkw, der auf die Seite stürzte und erst auf dem Fahrstreifen des Gegenverkehrs zum Stillstand kam. In der Gegenrichtung war glücklicherweise kein anderer Verkehrsteilnehmer vom Missgeschick des Unfallverursachers betroffen. Dieser konnte sich unverletzt aus dem auf der Seite liegenden Skoda Fabia befreien. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden wurde im Polizeibericht auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell