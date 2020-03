Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg) Autofahrer muss ausweichen - Unfall auf der K5560

Schramberg, K5560 (ots)

Rund 500 Euro Sachschaden sind Bilanz eines Verkehrsunfalls am gestrigen Donnerstag, gegen 13.30 Uhr, auf der Kreisstraße 5560. Eine 79-Jährige war mit ihrem Pkw von Tennenbronn in Richtung Hardt unterwegs. Sie überholte einen Traktor mit Anhänger, ohne dabei auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten. Ein 55-jähriger Autofahrer, der ihr mit seinem Ford aus Richtung Hardt entgegen kam, erkannte dies zwar frühzeitig, musste jedoch ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei kam er mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug saß in der Folge auf dem erhöhten Fahrbahnrand auf und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand Sachschaden am Unterboden in Höhe von circa 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Michaela Gerster

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1018

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell