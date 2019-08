Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizei wird zu Ehestreit gerufen

Ludwigshafen (ots)

Am 20.08.2019, gegen 18:20 Uhr, wurde der Polizei von Zeugen gemeldet, dass in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Ludwigshafen laute Schreie zu hören seien. Als die Polizeibeamten eintrafen, erklärte die 34-Jährige, dass es zwischen ihr und ihrem Ehemann, wie bereits öfter in der Vergangenheit, zu Streit gekommen sei. Daraufhin habe der 32-Jährige sie geschlagen, sie zu Boden gedrückt und ihren Kopf mehrfach auf den Boden geschlagen. Zudem habe er sie bedroht, dass er sie umbringen werde. Der 32-Jährige gab ebenfalls an, dass es zum Streit gekommen sei. Daraufhin habe die 34-Jährige ihm eine Ohrfeige gegeben, ihn getreten und geschubst. Dabei wurde er leicht verletzt. Deshalb habe er das gleiche dann auch mit ihr gemacht. Wie die schwereren Verletzungen bei seiner Frau zustande gekommen seien, könne er sich nicht erklären. Gegen den 32-Jährigen wurde ein polizeiliches Näherungs- und Kontaktaufnahmeverbot verfügt und ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die 34-Jährige wurde über ihre Rechte und Möglichkeiten in Kenntnis gesetzt und ihr wurde ein Beratungsgespräch bei der Interventionsstelle Ludwigshafen empfohlen.

