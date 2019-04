Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Auto schleudert nach Kollision in einen Graben

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf der Dorstener Straße sind am Montag drei Menschen verletzt worden. Ein 79-jähriger Gladbecker beabsichtigte nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 17.30 Uhr von der Hackfurthstraße kommend die L618 in Fahrtrichtung Huyssenstraße zu überqueren. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen das Auto eines 55-jährigen Bottropers. Es kam zum Zusammenstoß. Durch die Kollision der beiden anderen Autos wurde ein 46-jähriger Bottroper mit seinem Auto in einen Graben geschleudert, der nach rechts auf die Dorstener Straße abbiegen wollte. Der 79-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, die beiden Bottroper erlitten leichte Verletzungen und kamen ebenfalls ins Krankenhaus. Alle Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden liegt bei rund 12.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell