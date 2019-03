Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrerin fährt gegen Schrankenautomat im Parkhaus und verstirbt

Mannheim (ots)

Am Dienstag, gg. 17.30 Uhr, fuhr eine 58-jährige Frau beim Ausfahren aus der Tiefgarage am Theodor-Kutzer-Ufer frontal gegen den Schrankenautomaten an der Ausfahrt und beschädigte hierbei einen einfahrenden Audi. Nach ersten Erkenntnissen erlitt die Frau vermutlich einen Schlagunfall und beschleunigte daraufhin ihr Fahrzeug. Trotz schneller Hilfe verstarb die Frau. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 9.000 Euro. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen übernommen.

