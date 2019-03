Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Reiche Beute bei Einbruch in Bürogebäude - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots)

In der Zeit von Freitag, 16:30 Uhr bis Montag, 5:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Bürogebäude im James-Monroe-Ring ein. Die Unbekannten stemmten auf der Gebäuderückseite ein Fenster auf und gelangten so ins Innere. Sie durchsuchten sämtliche Büroräume nach Brauchbarem, wobei ihnen vier Laptops in die Hände fielen. Aus einem Besprechungsraum ließen sie zudem eine komplette Videokonferenz-Anlage, bestehend aus zwei TV-Geräten, einem Beamer, einem Rekorder und einer Soundbar, im Wert von über 10.000 Euro mitgehen. Im Anschluss machten sie sich noch an mehreren Schränken zu schaffen und entwendeten einen Koffer mit einem Messgerät und diverse Getränke. Die Höhe des Diebstahl- und Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

