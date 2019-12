Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Körperverletzung in Freudenberger Diskothek - Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

Freudenberg (Wilhelmshöhe) (ots)

Am frühen Samstagmorgen (30.11.2029), gegen 03:50 Uhr, kam es zu einem Körperverletzungsdelikt in einer Diskothek in der Gewerbestraße. Ein 21-Jähriger befand sich im Raucherbereich der Diskothek, als eine bisher unbekannte Person von hinten auf dem Gesicht und Auge des 21-Jährigen eine Zigarette ausdrückte. Der Mann wurde schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in eine Spezialklinik nach Lüdenscheid gebracht. Die ermittelnden Beamten des Kriminalkommissariats 1 in Siegen suchen dringend Zeugen für diese Tat. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 0271/7099-0 an die Kripo in Siegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell