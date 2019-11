Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Spritztour eines Kradfahrers endet mit lebensgefährlichen Verletzungen-#polsiwi

Bad Laasphe (ots)

Am Samstag (30.11.2019) gegen 15:00 Uhr befährt ein 58-jähriger Kradfahrer mit seinem nicht zugelassenen Motorrad eine innerstädtische Straße in Bad Laasphe und kollidiert mit dem Vorderreifen nach einem Fahrfehler mit der Bordsteinkante. Der Kradfahrer, welcher zum Unfallzeitpunkt keinen Sturzhelm trug, wurde über einen Zaun geschleudert und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde mittels eines eingesetzten Rettungshubschraubers in ein angrenzendes Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Leitstelle

Telefon: 0271 - 7099 3130

E-Mail: leitstelle.siegen@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell