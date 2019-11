Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall- Pkw-Fahrer übersieht Fußgängerin - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Am Donnerstagmorgen (28.11.2019) um 08:00 Uhr will eine 52-Jährige zusammen mit ihrem Hund einen Fußgängerüberweg auf der Eichener Straße in Kreuztal überqueren. Dort wurde sie von einem 88-Jährigen Skodafahrer erfasst. Die 52-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß so verletzt, dass sie durch den Rettungsdienst in ein Siegener Krankenhaus gebracht wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2000 Euro.

