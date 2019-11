Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Einbruch in Einfamilienhaus - Tresor entwendet

Zeugenaufruf

Neunkirchen

Bereits am Montag, 18.11.2019, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Neunkirchen.

In der Zeit von 08:15 - 17:45 Uhr hebelten wahrscheinlich mehrere Einbrecher die Balkontür auf und verschafften sich so Zutritt in das Haus im Steimelsweg.

Die Täter entwendeten hochwertigen Schmuck und Goldmünzen. Außerdem wurde ein schwerer Tresor aus dem Keller gestohlen.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde in der Zeit von 08:55 - 15:40 Uhr ein weißer Transporter in der Nachbarschaft gesehen.

Das Kriminalkommissariat 5 in Siegen ermittelt aktuell und fragt jetzt:

Wer hat in der Nähe des Tatortes auffällige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug gesehen, die in Verbindung mit dem Sachverhalt stehen könnten? Wer kann Hinweise auf einen weißen Transporter (ähnlich Sprinter) geben, mit dem der Tresor abtransportiert werden konnte?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Siegen unter der Telefonnummer 0271/7099-0

