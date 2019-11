POL-CUX: Cold Case - Hinweistelefon der Polizei Cuxhaven weiter geschaltet - Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Polizeiinspektion Cuxhaven

Cold Case - Hinweistelefon der Polizei Cuxhaven weiter geschaltet - Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Cuxhaven.

Cuxhaven. Seit der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY .. ungelöst" und der Veröffentlichung zweier Phantomzeichnungen im Zusammenhang mit zwei Frauenmorden in den Jahren 1992 und 1993 in zahlreichen Medien gehen bei der Polizei in Cuxhaven weiter Hinweise ein.

Bislang haben rund 130 Hinweise aus der Bevölkerung die Ermittlungsgruppe "Cold Case" in Cuxhaven erreicht. Diese beziehen sich auf die Klebepflaster (Leukoplast), das Nylonseil sowie auf die Phantombilder.

Die Resonanz aus der Bevölkerung ist weiterhin gut, so dass das Hinweistelefon der Polizeiinspektion Cuxhaven geschaltet bleibt. Das Hinweistelefon ist unter +49 (0)4721-573200 zu erreichen.

"Uns erreichten viele Hinweise, wo und von welchen Berufsgruppen Leukoplast und Nylonschnur Anfang der 90er Jahre Verwendung fanden. Auch allgemeine Hinweise zu Personen, die Ähnlichkeit mit den Gesuchten aufweisen, gingen bei uns ein", äußert die Sprecherin der Polizeiinspektion Cuxhaven.

Weitere Zeugen, die Angaben zu den abgebildeten Personen machen können und neben Ähnlichkeiten auch Bezüge zu den Taten haben könnten, werden gebeten, sich ebenfalls bei der Ermittlungsgruppe zu melden, sofern noch nicht geschehen.

"Viele Mitmenschen unterstützen unsere Arbeit und teilen diesen Zeugenaufruf auf unterschiedlichen Kanälen. Ihnen wie uns ist es ein besonderes Anliegen, Gewissheit für die Angehörigen zu schaffen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren", betont die Polizeisprecherin.

Die Phantombilder können hier eingesehen werden: https://bit.ly/2OiSfo4

Die Polizeidirektion Oldenburg hat für entscheidende Hinweise, die zu einer rechtskräftigen Verurteilung der bzw. des Täters führen, eine Belohnung von bis zu 5.000 EUR * ausgesetzt.

* Über die Zuerkennung und Verteilung wird unter Ausschluss des Rechtsweges entschieden. * Diese Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung von strafbaren Handlungen gehört.

