Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 17.11.2019

Cuxhaven (ots)

Bereich Geestland

Gefährdung des Straßenverkehrs Am Freitag befuhren Beamte des PK Geestland gegen 22:20 Uhr die Drangstedter Straße in Richtung Bad Bederkesa. Vor den Beamten fuhren zwei PKW. Der hintere PKW setzte zum Überholen an, fuhr aber nur mit minimal höherer Geschwindigkeit am vorausfahrenden PKW vorbei. Eine entgegenkommende Rettungswagenbesatzung (nicht auf Einsatzfahrt) musste eine Gefahrenbremsung vollziehen und in den Seitenraum ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Gegen den überholenden PKW-Fahrer, ein 22jähriger Mann aus Geestland, wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Bereich Hemmoor

Trunkenheit im Straßenverkehr Ein Wingster befuhr am Samstagabend gegen 20.40 Uhr mit seinem Pkw den Mühlenweg in Hemmoor,obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Durch Beamte des Polizeikommissariats Hemmoor wurde bei dem Mann eine Blutprobenentnahme durch einen Arzt veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Fahren ohne Pflichtversicherung Ein Mann aus der Gemeinde Drochtersen nahm am Freitag gegen 13.30 Uhr mit seinem Ackerschlepper und Anhänger in Osten in der Birkenstraße am öffentlichen Straßenverkehr teil. Bei einer Kontrolle stellten Beamte des Polizeikommissariats Hemmoor fest, dass der Anhänger nicht zugelassen und nicht versichert war, obwohl die Auflagen für eine Zulassungsfreiheit nicht erfüllt wurden. Der Anhänger hätte nur mit einer Geschwindigkeit von 25 Km/h gezogen werden dürfen, der Landwirt fuhr jedoch über 40 Km/h. außerdem war an dem Anhänger kein 25 Km Schild angebracht und die Bremse des Anhängers war außer Funktion. Die Weiterfahrt wurde dem Landwirt nach Herstellen eines ordnungsgemäßen Zustands seines Anhängers gestattet. Ihn erwartet nun ein Straf- und Bußgeldverfahren.

Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Fahrzeugen Ein 79-jähriger aus der Samtgemeinde Land Hadeln wollte am Samstag gegen 10.45 Uhr mit seinem Pkw von der B 73 in 21890 Wingst in die Schwimmbadallee abbiegen. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß dort gegen insgesamt 3 Fahrzeuge. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 25.000.- Euro. Verletzt wurde glücklicherweise keiner der Beteiligten. Für die Unfallaufnahme und das Abschleppen der Fahrzeuge musste die B 73 bis 12.15 Uhr zeitweilig voll gesperrt werden.

Bereich Cuxhaven

Cuxhaven: Einbruch verhindert Am Samstag gegen 04.15 Uhr versuchte ein 22-jähriger Mann aus Cuxhaven mit einem Gullideckel die Scheibe eins Restaurants in der Nordersteinstraße einzuwerfen. Allerdings hielt die Scheibe den Versuchen stand. Die Versuche nahmen allerdings so viel Zeit in Anspruch, dass die Polizei, die mittlerweile vor Ort eingetroffen war, den jungen Mann festnehmen konnte. Der Ort des fehlenden Gullideckel konnte die Polizei kurze Zeit später ermitteln und ihn wieder einsetzen, so dass kein weiterer Schaden entstand.

Cuxhaven: Angetrunken mit dem Pkw unterwegs Ein 39-jähriger Mann aus Cuxhaven befuhr mit seinem Ford Mondeo am Samstag gegen 22.40 Uhr die Altenwalder Chaussee und geriet dort in eine Polizeikontrolle. Die Beamten stellten bei dem Mann eine Alkoholbeeinflussung von 0,59 Promille fest. Zuviel für eine Teilnahme am Straßenverkehr. Es wurde eine Anzeige gefertigt und die Weiterfahrt wurde bis zur Ausnüchterung untersagt.

Weitere Meldungen liegen derzeit nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Peter Oprowski

Polizeiinspektion Cuxhaven

Telefon: 04721/573-0

Werner-Kammann-Straße 8

27472 Cuxhaven

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell