Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Achtung! Aktuell wieder vermehrt falsche Polizisten am Telefon

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In Cuxhaven kam es in den vergangenen Tagen wieder vermehrt zu Anrufen von falschen Polizeibeamten. Diese rufen vornehmlich ältere Menschen an und fragen gezielt nach Wertsachen und Geld im Haus. Häufig teilen sie mit, dass Einbrecher festgenommen worden seien und man Hinweise auf einen bevorstehenden Einbruch bei den Angerufenen gefunden habe. Außerdem redet man den oftmals älteren Mitmenschen ein, dass Banken und Sparkassen das Ersparte beiseiteschaffen würden. Die Kriminellen beabsichtigen, die Senioren mit einer vorgegebenen Geschichte in ihr Geldinstitut zu schicken, um das Geld abzuheben. Die falschen Polizisten bieten dann an, das Geld und die Wertsachen in Verwahrung zu nehmen.

Hier nochmal der klare Hinweis der Polizei:

Die "echte" Polizei fragt nicht nach Ihrem Vermögen und holt es auch nicht ab!

Bitte informieren Sie Ihre älteren Angehörigen, Bekannte und Nachbarn.

Alle Angerufenen verhielten sich nach Polizeikenntnis richtig. Sie gaben keine Auskunft, legten den Hörer auf und informierten die örtliche Polizei.

Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Cuxhaven berät Sie gern.

Bei Interesse an einem individuellen Beratungsgespräch wenden Sie sich bitte an: praevention@pi-cux.polizei.niedersachsen.de

Mehr Infos zum Thema erfahren Sie hier: https://bit.ly/2KlBs2s

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell