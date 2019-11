Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Türen hielten Einbruchversuchen stand + Berauscht auf der Autobahn

Türen hielten Einbruchversuchen stand

Schiffdorf. Am Donnerstagvormittag (14.11.2019), in der Zeit zwischen 8 Uhr und 10:30 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in Loxstedt. Der oder die Täter versuchten erfolglos, die Hauseingangstür sowie eine Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Bismarckstraße aufzuhebeln. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Schiffdorf (04706-9480) zu wenden.

Berauscht auf der Autobahn

Bremerhaven Wulsdorf. Am Donnerstagabend (14.11.2019) stellten Beamte des Polizeikommissariats Geestland gegen 21:30 Uhr während einer Verkehrskontrolle auf der A 27 fest, dass ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Bremerhaven unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm. Dem jungen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Ermittlungen dauern an.

