Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schülerin angefahren - Polizei sucht Autofahrer

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am Donnerstag (14.11.2019) gegen 7:15 Uhr kam es in der Kührstedter Straße in Bad Bederkesa, in Höhe der Straße "Am Klenkenborn", zu einem Verkehrsunfall. Ein 12-jähriges Mädchen wurde beim Überqueren der Straße durch einen Pkw angefahren. Der Fahrer hielt kurz an und erkundigte sich nach dem Befinden des Kindes. Da sich das Mädchen nicht sicher war, wollte es zunächst nach Hause gehen. Der Pkw-Fahrer reichte dem Kind noch dessen Handy, das zu Boden gefallen war, und setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich weiter um die Schülerin zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Bei dem beteiligten Pkw soll es sich um einen silbernen Kleinwagen mit schwarz lackierter Beifahrertür gehandelt haben.

Es stellte sich später heraus, dass sich das Mädchen bei dem Unfall leicht verletzt hat. Der Fahrer bzw. Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Geestland zu melden (Tel.: 04743-9280).

