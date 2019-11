Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unbekannte randalieren in Loxstedt + Unfallzeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Unbekannte randalieren in Loxstedt

Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag randalieren unbekannte Personen im Bereich der Straße "Auf der Brack" und der Claus-Gieschen-Straße in Loxstedt und beschädigten dabei mindestens ein geparktes Fahrzeug. Zudem warfen sie eine Terrassentür mit einem Stein ein. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Schiffdorf zu wenden (Tel.: 04706 - 9480).

Unfallzeugen gesucht

Geestland. Am Mittwoch (13.11.2019) ereignete sich in der Zeit zwischen 11 Uhr und 13 Uhr auf der Debstedter Straße in Langen zwischen dem Brückenweg und dem Holzackerweg eine Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte seinen Pkw Fiat ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Offenkundig streifte ein anderes Fahrzeug im Vorbeifahren den Spiegel, so dass dieser beschädigt wurde. Anschließend fuhr der Fahrer oder die Fahrerin unerlaubt davon. Dessen bzw. deren rechter Außenspiegel könnte ebenfalls Beschädigungen aufweisen. Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat Geestland unter 04743-9280 zu melden.

