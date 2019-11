Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wohnungseinbruch in Cuxhaven + Unfallzeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Wohnungseinbruch in Cuxhaven

Cuxhaven. Am Dienstag (12.11.2019) ist es zwischen 11 Uhr und 13 Uhr zu einem Einbruch im "Franz-Strauch-Weg" gekommen. Die bisher unbekannten Täter begaben sich vermutlich über angrenzende Wiesen auf das Grundstück. Nachdem sie die Scheibe einer Terrassentür eingeschlagen haben, betraten sie das Einfamilienhaus und entwendeten nach bisheriger Kenntnis vorgefundenes Bargeld und eine Armbanduhr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (04721-5730) zu wenden.

++++++

Unfallzeugen gesucht

Am Sonntagmittag gegen 12 Uhr befuhr ein 31-jähriger Cuxhavener mit seinem Pkw Renault die Autobahn 27 in Richtung Cuxhaven. Kurz vor der Anschlussstelle Altenwalde wollte er einen blauen Opel Corsa überholen. Dieser wechselte jedoch von der rechten auf die linke Fahrspur, so dass der Renault gegen die Schutzplanke geriet. Am Renault entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Der Verursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat Geestland (Tel.: 04743-9280) zu melden.

