POL-CUX: Einbruch in Baumschule - Täter ermittelt

Einbruch in Baumschule - Täter ermittelt

Hemmoor. Am Sonntagnachmittag, gegen 16 Uhr, wurde der Polizei ein Einbruch in eine Baumschule in der Stader Straße gemeldet. Die Täter flüchteten vor den eintreffenden Polizeibeamten. Die Polizei konnte jedoch einige Zeugen der Tat befragen und auch die Beamten waren schnell auf der Spur der Täter. Es handelte sich um drei Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 14 Jahren, die der Polizei schon seit einiger Zeit wegen solcher und auch anderer Delikte bekannt sind. Entwendet wurde von den Tatverdächtigen eine geringe Summe Bargeld.

