Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Leichtkraftrad durch unsichere Fahrweise aufgefallen

Landau (ots)

Eine 46-jährige Frau aus Landau wurde in der Nacht vom 09.11.2019, gegen 03:49 Uhr, im Bereich Ostring in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgefallen war die Frau, da sie die Ostbahnstraße mit Schlangenlinien befuhr und beim Versuch anzuhalten fast umkippte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt und ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und der Führerschein vorläufig entzogen. Die Fahrerin muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

