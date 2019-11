Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall mit verletztem Zweiradfahrer in rheinzabern

Rheinzabern (ots)

Gegen 18:45h fuhr ein 43-jähriger Mann mit seinem Pkw vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Jockgrimer Straße in Rheinzabern. Hierbei übersah er offensichtlich einen 44-jährigen, von links kommenden Kleinkraftradfahrer und nahm diesem die Vorfahrt. Durch den Zusammenstoß wurde der Zweiradfahrer schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sach- am Roller wirtschaftlicher Totalschaden.

