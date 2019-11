Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrraddiebe in Kandel unterwegs

Kandel (ots)

Am 6.11., 18-20h in der Landauer Straße (Pedelec EPAC) und am 8.11., 9-14:30h am Bahnhof (Jugendrad Cube) schlugen bisher noch unbekannte Fahrraddiebe in Kandel zu. Beide Räder waren mittels Schloss gesichert gewesen. Wer um den Tatzeitraum an den Örtlichkeiten Verdächtiges wahrgenommen hat, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Wörth am Rhein.

Polizeiinspektion Wörth am Rhein

Schreiber, PHK

Telefon: 07271-9221-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell