Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht

Edenkoben (ots)

Am 08.11.2019, zwischen 11:45 Uhr und 12:15 Uhr, kam es in der Industriestraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Das beschädigte Fahrzeug eines ortsansässigen Abschleppunternehmens war im genannten Zeitraum in der Industriestraße geparkt abgestellt. Der unbekannte Unfallverursacher dürfte vermutlich beim Ein- oder Ausfahren von einem Grundstück am geparkten Abschleppfahrzeug hängen geblieben sein. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000EUR.

Zeugenhinweise nimmt die PI Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

