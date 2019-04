Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Fahrer unter dem Einfluss von Drogen

Olpe (ots)

Gleich zwei Fahrzeugführer kontrollierte die Polizei in Olpe, die zuvor Drogen konsumiert hatten. Zunächst hielt die Polizei am Mittwochmittag (3. April) gegen 14.20 Uhr auf der Hugo-Rügenberg-Straße einen 28-jährigen mit einem Skoda an. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Daher führten die Beamten einen Drogenschnelltest mit dem Fahrer durch, der positiv auf Cannabis verlief. Darüber hinaus hielt die Polizei Donnerstagnacht (4. April) gegen 2.10 Uhr einen 26-Jährigen an, der mit einem Suzuki die Bruchstraße befuhr. Aufgrund des Verdachts auf einen unerlaubten Betäubungsmittelkonsum, konfrontierten die Beamten den Mann mit dem Vorwurf. Daraufhin gab er zu, vor zwei Tagen mehrere Joints konsumierte zu haben. In beiden Fällen untersagten sie die Weiterfahrt und schrieben eine entsprechende Anzeige. Zudem wurden Blutproben entnommen.

