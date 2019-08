Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Blutprobe nach Unfall

Winterberg (ots)

Polizeibeamte wollten am Samstagmorgen in der Franziskusstraße eine 63-jährige Frau aus Olsberg mit ihrem Wagen kontrollieren. Noch bevor die Beamten die Frau anhielten, beschädigte sie beim einparken ein anderes Fahrzeug. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass die Frau offensichtlich unter dem Einfluss von Medikamenten stand und daher nicht in der Lage war ein Fahrzeug zu führen. Der Olsbergerin wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

