Kirchlengern (ots) - (hay) Am Sonntag (25.11.) gegen 10:45 Uhr fuhr ein 35-Jähriger mit einem Skoda Octavia auf dem Häverstraße in Richtung Häver. Auf Höhe der Hausnummer 43 kam er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto nach rechts von der Straße ab. Dabei touchierte das Fahrzeug einen am Fahrbahnrand stehenden Baum, geriet ins Schleudern und stieß mit dem Heckbereich gegen eine Kantsteinplatte einer Grundstückseinfassung. Der Fahrer aus Hüllhorst wurde durch den Unfall leicht verletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10.500 Euro.

